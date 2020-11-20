В Якутии трое мужчин погибли и несколько госпитализированы после отравления антисептическим средством.
Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл в Таттинском районе. Мужчины употребили антисептическое средство, в результате чего три человека погибли. Ещё шестеро госпитализированы в медучреждение. Их состояние оценивается, как тяжёлое и крайне тяжёлое.
Утром 20 ноября в район вылетел санитарный рейс, который доставит пострадавших в Якутск.
В настоящее время по факту произошедшего прокуратура проводит проверку.
В Госдуме считают, что корректировка пенсионной системы не спасёт её от банкротства.