Под Петербургом мужчина выгнал прихожан из храма и забрался в купель

В Ленобласти мужчина выгнал из храма прихожан, забрался в купель, а после босиком убежал в лес.

Как сообщают "Известия", инцидент произошёл в посёлке Красный Бор. Мужчина выгнал из церкви прихожан, заперся внутри, забрался в купель, несколько раз окунулся, пытаясь при этом молиться.

Когда в храм вошёл батюшка и открыл двери храма, мужчина убежал босиком в лес.

Издание lenta. ru сообщает, что очевидцы вызывали полицию и психиатрическую бригаду, но мужчина успел скрыться.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.