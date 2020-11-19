В Ленобласти мужчина выгнал из храма прихожан, забрался в купель, а после босиком убежал в лес.
Как сообщают "Известия", инцидент произошёл в посёлке Красный Бор. Мужчина выгнал из церкви прихожан, заперся внутри, забрался в купель, несколько раз окунулся, пытаясь при этом молиться.
Когда в храм вошёл батюшка и открыл двери храма, мужчина убежал босиком в лес.
Издание lenta. ru сообщает, что очевидцы вызывали полицию и психиатрическую бригаду, но мужчина успел скрыться.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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