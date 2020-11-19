В Москве женщина с ножом напала на бывшую подругу на крыльце магазина "Пятёрочка".
Как сообщает ren.tv, инцидент произошел на Люблинской улице столицы. Женщина напала с ножом на бывшую подругу. В результате потерпевшая получила порезы рук и шеи, она обратилась к медикам.
Агрессивную даму с ножом задержали. По некоторым данным, она могла состоять на учёте в психоневрологическом диспансере.
Портал vesti.ru сообщает, что причиной конфликта мог стать тот факт, что пострадавшая, якобы, сотрудничает с "чёрными риелторами", которым передаёт сведения об одиноких пожилых людях.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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