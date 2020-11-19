Из ростовской больницы массово увольняются медики

В Ростове-на-Дону из городской больницы №20 массово увольняются медики. Причиной мог стать недавний скандал.

Как сообщает портал bloknot-rostov.ru, заявление на увольнение по собственному желанию подали сразу несколько врачей.

По некоторым данным, многие медики уже давно находились в поисках новой работы: в ковидном госпитале работа сложная, график напряжённый.

Издание сообщает, что врачи стали увольняться после скандала, случившегося в больнице в октябре. Тогда из-за перебоев в подаче кислорода скончались несколько пациентов.

Отмечается, что после инцидента также уволились министр здравоохранения региона Татьяна Быковская и начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая.