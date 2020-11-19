В Ростове-на-Дону из городской больницы №20 массово увольняются медики. Причиной мог стать недавний скандал.
Как сообщает портал bloknot-rostov.ru, заявление на увольнение по собственному желанию подали сразу несколько врачей.
По некоторым данным, многие медики уже давно находились в поисках новой работы: в ковидном госпитале работа сложная, график напряжённый.
Издание сообщает, что врачи стали увольняться после скандала, случившегося в больнице в октябре. Тогда из-за перебоев в подаче кислорода скончались несколько пациентов.
Отмечается, что после инцидента также уволились министр здравоохранения региона Татьяна Быковская и начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая.
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