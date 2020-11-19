В Липецкой области местный житель в ходе пьяной ссоры зарезал собственного сына.
Как сообщает портал vse42.ru, в августе этого года мужчина, находясь в состоянии опьянения повздорил с сыном, и в какой-то момент схватил нож и нанёс им удар потерпевшему.
Ранение оказалось смертельным. Сын подозреваемого скончался.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, мужчину задержали. Отмечается, что вину он признал частично: обвиняемый заявил, что сына убил случайно и умысла на это не имел.
В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемому грозит до 15 лет колонии.
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