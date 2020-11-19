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В одной из школ Архангельска ученик скончался на перемене

В архангельской школе во время перемены скончался ученик. Следственные органы возбудили проверку.

Как сообщает ТАСС, на перемене школьнику стало плохо. По некоторым данным, у восьмиклассника произошла остановка сердца. Реанимационные мероприятия результата не принесли.

"Российская газета" сообщает, что в местных соцсетях прошла информация о том, что ребёнок якобы скончался на уроке физкультуры. Однако в Следственном комитете эту информацию не подтвердили.

В настоящее время назначен ряд экспертиз, допрашиваются свидетели и проводятся иные оперативно-следственные мероприятия.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Надежда Яковлева
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