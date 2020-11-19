В Иркутской области мужчина расстрелял подростков из карабина

В Иркутской области пьяный местный житель открыл огонь из карабина "Сайга" по подросткам. Есть жертвы.

Как сообщает ТАСС, трагедия произошла накануне вечером. Компания из пяти юношей и девушек приехала в гостик своему знакомому. В какой-то момент между товарищами произошёл конфликт, в результате которого 22-летний хозяин дома несколько раз выстрелил в сторону людей из карабина "Сайга".

От полученных ранений погибла 15-летняя девушка, 17-летний молодой человек получил ранение головы, его пытаются спасти медики.

В настоящее время стрелявший задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.