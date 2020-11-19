В Татарстане 14-летний подросток спас из пожара троих младших братьев

В Татарстане 14-летний подросток спас из горящего дома троих младших братьев. Помогла система оповещения.

Как сообщает портал sm.news, инцидент произошёл в селе Большие Полянки Алексеевского района. Пожар начался рано утром, когда дети спали. От сигнала пожарного извещателя проснулся старший ребёнок в семье — 14-летний Иван.

Парень попытался выйти из комнаты, чтобы посмотреть, что происходит, но не смог: за дверью на веранде во всю полыхал пожар. Тогда подросток разбудил 10-летнего брата и двух семилетних близнецов, затем выбил окно, выбросил малышей в снег, и выпрыгнул сам.

В это время пожар увидели соседи, они вызвали МЧС. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, но дом получил сильные повреждения.