В Петербурге подросток задохнулся от газа для зажигалок

В Санкт-Петербурге в подъезде дома был обнаружен труп подростка. Известно, что парень надышался газом для зажигалок.

Трагедия произошла накануне вечером. Полицейским поступило сообщение о том, что между верхними этажами одного из домов находится подросток без сознания. К приезду правоохранителей юноша 2004 года рождения скончался.

Как сообщает портал actualnews. org, признаков насильственной смерти не обнаружено. Рядом с погибшим находились двое десятиклассников, которые пояснили, что незадолго до произошедшего они купили газ для зажигалок и отправились в подъезд, где их товарищ стал дышать этим газом и потерял сознание.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.