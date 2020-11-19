Самарец взорвал прибывших на вызов полицейских боевой гранатой

В Самаре мужчина пришёл выяснять отношения с женой с двумя боевыми гранатами. В результате взрыва одной из них пострадали полицейские.

Как сообщает "Коммерсантъ", инцидент произошёл в июле этого года. Местный житель пришёл к супруге и стал выяснять с ней отношения. Отмечается, что женщина работает судьёй. В результате, чтобы утихомирить мужа, жительница Самары вызвала полицию.

После прибытия наряда мужчина бросил в подъезд боевую гранату, в результате взрыва которой пострадали двое стражей порядка. Несмотря на это, правоохранителям удалось обезвредить агрессивного самарца. Отмечается, что в момент задержания он держал в руках ещё одну боевую гранату Ф-1.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. В настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу.