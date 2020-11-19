После приглашения в гости девочек саратовец поедет в колонию на 20 лет

Житель Саратова пригласил в гости на съёмную квартиру девочек 13 и 15 лет, после чего перешагнул черту...

Как сообщает портал 4vsar.ru, в апреле этого года мужчина пригласил в гости 15-летнюю сестру своего знакомого и её 13-летнюю подругу. Находясь на своей съёмной квартире, мужчина без применения насилия вступил в интимную связь с 15-летней девочкой, а позже надругался над её подругой против её воли.

Отсутствием девочек дома обеспокоились их родители, которые обратились в полицию. Правоохранители установили место нахождения предполагаемого педофила и девочек, и установили картину произошедшего.

В отношении саратовца было возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет колонии. В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу.