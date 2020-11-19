Мужчина устроил стрельбу в бане и убил знакомого

На Алтае после конфликта в бане, мужчина расстрелял из ружья своих товарищей, один из них скончался.

Инцидент произошёл 17 ноября в селе Акташ. Компания мужчин отдыхала в бане. Во время распития алкоголя между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из них взял нож и набросился на товарищей.

Хозяину удалось предотвратить нападение и выпроводить буйного знакомого домой. Однако, спустя некоторое время разгневанный нападавший вернулся с ружьём и открыл огонь по знакомым.

Как сообщает портал glas.ru, в результате двое мужчин получили огнестрельные ранения, один из пострадавших позже скончался в больнице, второй находится в тяжёлом состоянии.

Подозреваемого задержали, в настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.