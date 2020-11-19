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В Чите начнётся добор присяжных по делу солдата Рамиля Шамсутдинова

В Чите пройдёт добор присяжных заседателей по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев.

Как сообщает портал info. sibnet.ru, Второй Восточный окружной военный суд проведёт добор присяжных 19 ноября.

Отмечается, что суд по делу с участием присяжных должен был состояться ещё в октябре, однако из 500 отобранных кандидатов на суд явились только 15 человек. Из них защита и обвинение одобрили только девять кандидатур, в то время как коллегия присяжных должна состоять из восьми основных и минимум двух запасных присяжных.

Формирование коллегии продолжится 19 ноября на закрытом заседании.

Рамиля Шамсутдинова обвиняют в расстреле восьми сослуживцев в воинской части. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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