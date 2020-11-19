Неизвестные вывели из строя целый парк автобусов в Ачинске

В Ачинске неизвестные проникли на стоянку и вывели из строя целый парк пассажирских автобусов.

Как сообщает портал 24sibinfo.ru, на линию не вышли автобусы городского маршрута №2. Это связано с тем, что неизвестные проникли на стоянку, разбили стёкла в автобусах и засыпали в бензобаки сахар.

В настоящее время перевозчик пытается выйти из ситуации: по маршруту пущены два автобуса ПАЗ, но ситуация остаётся напряжённой.

Руководитель предприятия уже обратился в полицию с заявлением. Правоохранители занимаются поисками преступников.