В Ачинске неизвестные проникли на стоянку и вывели из строя целый парк пассажирских автобусов.
Как сообщает портал 24sibinfo.ru, на линию не вышли автобусы городского маршрута №2. Это связано с тем, что неизвестные проникли на стоянку, разбили стёкла в автобусах и засыпали в бензобаки сахар.
В настоящее время перевозчик пытается выйти из ситуации: по маршруту пущены два автобуса ПАЗ, но ситуация остаётся напряжённой.
Руководитель предприятия уже обратился в полицию с заявлением. Правоохранители занимаются поисками преступников.
Признание независимости Народных республик Донбасса и Приднестровья возможно. Такой вывод можно сделать из интервью Владимира Путина по Карабаху.