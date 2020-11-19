В британской тюрьме заключённый расправился с маньяком-педофилом

В Британской тюрьме заключённый расправился с педофилом, заставив его перед смертью почувствовать то, что испытали 200 его жертв.

Подробности этого "тщательно спланированного и выполненного нападения" стали известны в рамках судебного процесса в суде Халла (Йоркшир, Англия), состоявшегося 18 ноября, сообщает Daily Mail.

"Ричард Хакл, прозванный местными СМИ "худшим педофилом" Великобритании, был убит в своей камере, в тюрьме недалеко от города Поклингтон. Нападение совершил Пол Фицджеральд, также заключенный в тюрьму за сексуальные преступления в 2009 году", — пишет издание.

В опубликованном материале приводятся шокирующие подробности того, что именно сделал "мститель", которые мы не можем процитировать по этическим соображениям.

"Это была тщательно спланированная и выполненная атака, в ходе которой мистер Хакл подвергся длительной агрессии, призванной также унизить его", — таков вывод суда (цитата Daily Mail).

Фицджеральд не признал себя виновным, утвержая в суде, что "лишь восстановил справедливость". По заключению психиатра, на момент нападения обвиняемый страдал психопатией и расстройствами смешанной личности и гендерной идентичности.

Хакл был приговорен в 2016 году к 22 пожизненным заключениям за изнасилование 191 ребенка в возрасте от 6 месяцев до 12 лет в детских домах Малайзии и Камбоджи.