Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО рухнул из-за дождя в Дагестане

Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в Дербенте (Дагестан) частично обрушился после сильного дождя.
Местные власти утверждают, что они многократно предупреждали Министерство культуры России о состоянии ворот Орта-капи во втором по древности городе страны.
Исполняющий обязанности мэра города Рустамбек Пирмагомедов, назвал происшествие "большой чрезвычайной ситуацией для города":
"Уже несколько лет мы бьем тревогу по поводу его плохого состояния и обращаемся ко всем властям с требованием провести восстановительные работы, - пояснил Пирмагомедов. - Согласно закону, мы не можем сами починить стену. Это зона ответственности Министерства культуры России.если бы мы начали ремонтные работы, то понесли бы ответственность по закону, вплоть до уголовной».
Пирмагомедов уверен: бюрократия привела к тому, что значительная часть исторических памятников города была испорчена.
К слову, местные жители заметили глубокие трещины в крепостных стенах еще два месяца назад, но никто ничего не сделал.
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