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В Коммунарке рванула магистральная кислородная труба

Вечером в среду в главном Covid-госпитале – подмосковной Коммунарке – раздался взрыв. После него над одним из корпусов появились клубы дыма.

В Коммунарке рванула магистральная кислородная труба

Кадры, снятые жителем одного из неподалёку расположенных домов, практически мгновенно разлетелись по соцсетям.

К счастью, тревога оказалась несколько преувеличенной. Причиной инцидента стал взрыв магистральной трубы, по которой поступал кислород в так называемое резервное отделение больницы, предназначенное для размещения растущего числа пациентов Covid-19.

Авария не прервала работу больницы, так как пострадавшее здание ещё не запущено в эксплуатацию.

Представители экстренных служб заявили, что никакой угрозы пациентам или персоналу больницы не было.

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