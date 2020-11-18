В Коммунарке рванула магистральная кислородная труба

Вечером в среду в главном Covid-госпитале – подмосковной Коммунарке – раздался взрыв. После него над одним из корпусов появились клубы дыма.

Кадры, снятые жителем одного из неподалёку расположенных домов, практически мгновенно разлетелись по соцсетям.

❗️ В Коммунарке ЧП: взорвалась труба с кислородом в отделении, где лежат больные с коронавирусом. По предварительным данным, пострадавших нет pic.twitter.com/sbvQSb3vM9 — Мослента (@moslenta) November 18, 2020

К счастью, тревога оказалась несколько преувеличенной. Причиной инцидента стал взрыв магистральной трубы, по которой поступал кислород в так называемое резервное отделение больницы, предназначенное для размещения растущего числа пациентов Covid-19.

В коронавирусном госпитале в Коммунарке произошёл взрыв — лопнула труба с кислородом во временном блоке. Обрушилась часть стены, пострадавших нет pic.twitter.com/V2DoXSo4Wr — NEWS.ru (@nws_ru) November 18, 2020

Авария не прервала работу больницы, так как пострадавшее здание ещё не запущено в эксплуатацию.

Представители экстренных служб заявили, что никакой угрозы пациентам или персоналу больницы не было.