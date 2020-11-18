Саратовец задушил девушку скакалкой и спрятался от полиции в шкафу

В Саратове местный житель задушил подругу скакалкой. От прибывших его задерживать силовиков, мужчина спрятался в шкафу.

Как сообщает портал news-r.ru, 22-летняя девушка пришла в гости к 30-летнему знакомому. В какой-то момент между ними произошёл конфликт, в ходе которого мужчина взял скакалку и задушил ей знакомую.

Известно, что преступник скрывался у родственников. Когда оперативники прибыли для задержания мужчины, он спрятался от них в шкафу. Установлено, что он планировал сбежать из региона.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован.