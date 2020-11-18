В Норвегии у 16 членов экипажа российского рыболовецкого судна "Аквамарин" выявлен коронавирус.
Как сообщает ТАСС, судно находится в порту норвежского города Тромсё. Отмечается, что тесты на наличие инфекции сдали все 42 члена экипажа, результаты должны быть готовы в течение дня.
Траулер прибыл в город 17 ноября в связи с симптомами коронавируса у одного из членов экипажа.
Отмечается, что у 14 из 16 заражённых заболевание протекает бессимптомно.
Сообщается, что судно сможет покинуть порт после карантина, 27 ноября, а также после проведения дезинфекционных мероприятий и повторного тестирования экипажа.
Недавно блогерша Наталья Веретенникова публично признала, что это она опубликовала в интернете видео интимного характера с Артёмом Дзюбой.