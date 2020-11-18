В Норвегии выявлен коронавирус у 16 членов экипажа российского судна

В Норвегии у 16 членов экипажа российского рыболовецкого судна "Аквамарин" выявлен коронавирус.

Как сообщает ТАСС, судно находится в порту норвежского города Тромсё. Отмечается, что тесты на наличие инфекции сдали все 42 члена экипажа, результаты должны быть готовы в течение дня.

Траулер прибыл в город 17 ноября в связи с симптомами коронавируса у одного из членов экипажа.

Отмечается, что у 14 из 16 заражённых заболевание протекает бессимптомно.

Сообщается, что судно сможет покинуть порт после карантина, 27 ноября, а также после проведения дезинфекционных мероприятий и повторного тестирования экипажа.