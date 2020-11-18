В Барнауле на строителя с высоты свалился бетонный мусор. От полученных повреждений мужчина скончался.
Как сообщает altapress.ru, инцидент произошёл в августе этого года. Оператор бурения сбросил бетонный мусор с 12 этажа, нарушив тем самым правила спуска строительных отходов.
В результате падения бетонного мусора, находившийся внизу на строительной площадке строитель получил телесные повреждения, от которых позже скончался в больнице.
В настоящее время следователи закончили расследование уголовного дела, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
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