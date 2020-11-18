В Петербурге фехтовальщик напал на двух граждан Азербайджана

В Санкт-Петербурге фехтовальщик, известный как Жером, ранил ножом двух граждан Азербайджана.

Как сообщает lenta. ru, инцидент произошёл 15 ноября. В ходе драки на проспекте ударников пострадали граждане Азербайджана 44 и 52 лет. С ранениями живота и бёдер их доставили в медучреждение в тяжёлом состоянии.

В ходе следствия оперативники установили подозреваемого, им оказался, реконструктор, фехтовальщик и кузнец, известный как Жером. Мужчину задержали в подъезде его дома 18 ноября.

Во время обыска у него изъяли 192 единицы изготовленного им холодного оружия, а также порох, пару мушкетов и пистолет системы Маузер.