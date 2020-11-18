Маскировались под интернет-кафе: в Туве накрыли сеть подпольных казино

Оперативники МВД и ФСБ пресекли деятельность сети подпольных казино, функционировавшей на территории Тувы.

Как сообщает ТАСС, обвинение предъявили 14 жителям республики. Сообщается, что силовики предотвратили деятельность четырёх подпольных игорных клубов, которые маскировались под интернет-кафе и компьютерные клубы.

В ходе обысков в заведениях были изъяты деньги, компьютеры и комплектующие, а также сетевые устройства.

Одного из обвиняемых заключили под стражу, ещё один — под домашним арестом.