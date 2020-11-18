В Астраханском Ахтубинске ученики боятся посещать занятия из-за постоянных нападок со стороны шестиклассника.
Как сообщает портал news-r. ru, ученик бьёт школьников, рвёт их одежду, девочкам угрожает насилием, а мальчикам грозит холодным оружием.
Родители других детей попытались обратиться в надзорные структуры и ПДН. Узнав об этом, мальчик напал на девочку из своей школы.
Пытались родители учеников поговорить и с матерью школьного хулигана, однако диалога не вышло: женщина заявила, что её сыну "всё дозволено".
Отмечается, что правоохранители намерены ходатайствовать перед судом о помещении шестиклассника в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
Недавно блогерша Наталья Веретенникова публично признала, что это она опубликовала в интернете видео интимного характера с Артёмом Дзюбой.