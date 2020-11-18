В Ахтубинске шестиклассник терроризирует учеников местной школы

В Астраханском Ахтубинске ученики боятся посещать занятия из-за постоянных нападок со стороны шестиклассника.

Как сообщает портал news-r. ru, ученик бьёт школьников, рвёт их одежду, девочкам угрожает насилием, а мальчикам грозит холодным оружием.

Родители других детей попытались обратиться в надзорные структуры и ПДН. Узнав об этом, мальчик напал на девочку из своей школы.

Пытались родители учеников поговорить и с матерью школьного хулигана, однако диалога не вышло: женщина заявила, что её сыну "всё дозволено".

Отмечается, что правоохранители намерены ходатайствовать перед судом о помещении шестиклассника в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.