В Башкортостане в детском саду убили воспитательницу

В башкирском селе бывший супруг убил жену на рабочем месте — в детском саду.

Как сообщает РИА "Новости", трагедия произошла 17 ноября в селе Старые Киешки Кармаскалинского района.

Пьяный 49-летний бывший супруг погибшей пришёл в детский сад, где женщина трудилась в должности воспитателя. На почве ревности мужчина нанёс жертве три удара ножом и попытался скрыться. Его задержал учитель физкультуры местной школы, которая расположена в одном здании с детсадом. Отмечается, что в момент совершения преступления дети находились в других помещениях.

В настоящее время в отношении убийцы возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.