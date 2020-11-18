Готовившие теракт на концерте Киркорова люди получили сроки

Жителей Дагестана, готовивших теракт на концерте Киркорова, приговорили к длительным срокам заключения.

Как сообщает "Коммерсантъ", приговор террористам огласили в Южном окружном военном суде. Обвиняемые готовили теракт на концерте Филиппа Киркорова в Приморском парке Махачкалы.

Суд приговорил Хидирнеби Казуева к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Габибулу Халдузова к 18 годам, Самиру Ибрагимову назначили наказание в виде 17 лет заключения, Шамиль Магомедов получил десять лет колонии. Отмечается, что приговор не вступил в законную силу и осужденные могут его обжаловать

Обвиняемые планировали привести в действие самодельные взрывные устройства на концерте Киркорова 6 июля 2017 года, но их планам помешали правоохранители. Отмечается, что осужденные были связаны с одной из запрещённых в России террористических организаций.

После задержания члены банды сознались в преступлении, но позже заявили, что признательные показания дали под давлением. Один из обвиняемых заявил, что готовился не теракт, а убийство Киркорова, заказчиком которого якобы был Максим Галкин.