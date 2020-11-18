На Чукотке во время совместной рыбалки местный житель застрелил родственника, приняв его за медведя.
Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл в августе прошлого года неподалёку от от села Усть-Белая, куда мужчины отправились на рыбалку.
Осужденный собирал дрова для костра и услышал шум в кустах. Мужчина подумал, что это медведь и четырежды выстрелил в сторону кустов.
После этого стрелявший увидел своего родственника, который лежал на земле. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.
Подсудимый свою вину признал и раскаялся. Суд приговорил его к полутора годам исправительных работ с удержанием 20 процентов из заработной платы в доход государства. Кроме того, он должен будет оплатить расходы на адвоката в размере 52 тысяч рублей.
Недавно блогерша Наталья Веретенникова публично признала, что это она опубликовала в интернете видео интимного характера с Артёмом Дзюбой.