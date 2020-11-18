С вечеринки - в полицию: парень покусал именинницу и обесчестил её

В дачном посёлке под Саратовом пьяный молодой человек покусал именинницу, затем избил её и изнасиловал.

Инцидент произошёл 14 ноября в посёлке Жасминном. Там проходила вечеринка по поводу 20-летия одной из девушек. Пьяный молодой человек стал приставать к виновнице торжества, а когда они остались одни, стал избивать её и кусать. Именинница оказывала сопротивление и звала на помощь, однако неугомонный молодой человек продолжал применять к ней силу, а позже изнасиловал её

Как сообщает портал sarnovosti.ru, на крики девушки прибежали двое парней из той же компании и оттащили насильника, а потерпевшая тут же сообщила о случившемся в полицию.

Правоохранители задержали 20-летнего саратовца, вину он признал. Возбуждено уголовное дело, сейчас подозреваемый находится под домашним арестом.