Женщина "заминировала" здание суда и на год отправилась в колонию

В Волгоградской области женщина отправится в колонию-поселение за ложное сообщение о минировании здания суда.

Инцидент произошёл в ноябре прошлого года в городе Камышине. Местная жительница обвинялась в нескольких преступлениях и была недовольна ходом процесса по её делу. Подсудимая решила выместить свой гнев своеобразным способом: она позвонила в приёмную суда и сообщила о минировании здания.

Оперативники провели розыскные мероприятия и сделали вывод, что сообщение было ложным.

Как сообщает портал vlg-media.ru, свою вину женщина не признала и заявила, что в суд позвонила, чтобы "выпустить пар".

Во время вынесения приговора суд учёл и ранее вынесенные наказания по другим делам, и по совокупности приговорил женщину к одному году и одному месяцу колонии-поселения.

Отмечается, что приговор обжаловала как защита, так и обвинение, однако суд оставил решение в силе. На сегодняшний день приговор вступил в законную силу.