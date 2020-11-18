Мужчина и подросток совершали поджоги по заказу из тюрьмы

В Новокузнецке мужчину и его несовершеннолетнего подельника задержали за серию поджогов.

По ночам подозреваемые укладывали в подъездах жилых домов мешки с шинами, поджигали их, а затем скрывались.

Как сообщает портал province.ru, действовали преступники по заказу родственника одного из фигурантов, который отбывает наказание в тюрьме.

Оперативникам удалось установить автомобиль, на котором передвигались злоумышленники, а затем и самих поджигателей. Ими оказались двое жителей Новосибирска: ранее судимый за убийство 28-летний мужчина и его 17-летний подельник. Правоохранители установили их причастность к семи поджогам на территории Новокузнецка. Кроме того, известно, что подросток причастен к аналогичным преступлениям в другом регионе страны.

В настоящее время оба подозреваемых задержаны, им грозит до пяти лет колонии.