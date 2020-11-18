В Новокузнецке мужчину и его несовершеннолетнего подельника задержали за серию поджогов.
По ночам подозреваемые укладывали в подъездах жилых домов мешки с шинами, поджигали их, а затем скрывались.
Как сообщает портал province.ru, действовали преступники по заказу родственника одного из фигурантов, который отбывает наказание в тюрьме.
Оперативникам удалось установить автомобиль, на котором передвигались злоумышленники, а затем и самих поджигателей. Ими оказались двое жителей Новосибирска: ранее судимый за убийство 28-летний мужчина и его 17-летний подельник. Правоохранители установили их причастность к семи поджогам на территории Новокузнецка. Кроме того, известно, что подросток причастен к аналогичным преступлениям в другом регионе страны.
В настоящее время оба подозреваемых задержаны, им грозит до пяти лет колонии.
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