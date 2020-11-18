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В Москве мать подозревают в убийстве своих малолетних детей

В квартире на северо-востоке Москвы обнаружены тела пятилетней девочки и двухлетнего мальчика. В убийстве подозревают мать детей.

Как сообщает "Московский комсомолец", полицейских вызвал отец, который обнаружил тела детей. Прибывшие на место медики уже не смогли помочь малышам, реанимация не принесла результатов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. 

В убийстве подозревают мать погибших детей. Отмечено, что её застали в неадекватном состоянии, она не смогла объяснить происходящее. Она обратилась к врачам из-за расстройства личности.

"Известия" сообщают, что с 26-летней женщиной сейчас работают следователи. Допрашиваются также отец детей и соседи семьи. Для установления причины смерти малышей назначен ряд экспертиз.

 

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