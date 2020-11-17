Пьяный подполковник ФСИН устроил дебош в отделе полиции

В Петербурге пьяный подполковник ФСИН устроил дебош в отделении полиции, после того как его задержали.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, вероятно, речь идёт о подполковнике внутренней службы Александре Щербакове.

По информации издания, офицер был задержан в нетрезвом виде 14 ноября. От освидетельствования мужчина отказался, громко кричал и дебоширил.

Отмечается, что официально подтверждённой информации, а также комментариев от силовых ведомств на данный момент не поступало.