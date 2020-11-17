В Тюмени воспитанник детского сада терроризирует детей и воспитателя

В Тюмени в одном из детских садов мальчик терроризирует других детей и воспитателя. Родители воспитанников подали жалобу.

Как сообщает портал vestniksr.ru, коллективная жалоба от родителей воспитанников дошкольного учреждения поступила в местный департамент образования. По мнению родителей, поведение четырёхлетнего малыша нарушает воспитательный процесс.

В жалобе отмечено, что мальчик конфликтует со сверстниками, оскорбляет их. Кроме того, ребёнок не реагирует на замечания воспитателя, кусает женщину и бьёт её ногой. Сообщается также, что детсадовец ругается матом на всех, невзирая на возраст.

В самом детском саду пояснили, что мальчика недавно перевели из другой группы и ему нужно время для адаптации. Кроме того, родители водят ребёнка к детскому психологу, с детсадовцем работают воспитатели.

Издание, со ссылкой на родителей воспитанников, отмечает, что мать ребёнка работает в полиции.