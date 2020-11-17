В Калининградской области кроссовер въехал в толпу людей

В Калининградской области мужчина на кроссовере въехал в толпу людей. Есть пострадавшие.

Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл в поселке Холмогоровка Зеленоградского района 17 ноября. Местные жители собрались на общественные слушания, на которых обсуждалось внесение изменений в генплан.

В какой-то момент один из участников собрания, 79-летний мужчина, сел в свой кроссовер и на скорости въехал в толпу собравшихся. В местном МВД пояснили, что при трогании с места мужчина перепутал педали.

В результате инцидента пострадали три человека, им оказывается медпомощь.