Во время пожара в шахте в Донбассе без вести пропали четверо горняков. Их поиски продолжаются.
Как сообщает портал actualnews.org, пожар произошел в шахте имени Скочинского в Донецке.
В настоящее время удалось спасти 22 человека, судьба ещё четырёх горняков остаётся неизвестной. Отмечается, что во время операции трое спасателей получили травмы. Известно, что во время инцидента в шахте находились 26 человек.
Спасатели продолжают поиски пропавших шахтёров. Причины аварии будут установлены в ходе проверки.
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