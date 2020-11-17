Четверо горняков пропали без вести при пожаре в шахте в Донбассе

Во время пожара в шахте в Донбассе без вести пропали четверо горняков. Их поиски продолжаются.

Как сообщает портал actualnews.org, пожар произошел в шахте имени Скочинского в Донецке.

В настоящее время удалось спасти 22 человека, судьба ещё четырёх горняков остаётся неизвестной. Отмечается, что во время операции трое спасателей получили травмы. Известно, что во время инцидента в шахте находились 26 человек.

Спасатели продолжают поиски пропавших шахтёров. Причины аварии будут установлены в ходе проверки.