В Британии вертолёт AH-64 Apache открыл огонь по своим солдатам

Стоящий на вооружении британской армии вертолёт AH-64 Apache открыл огонь по группе своих военнослужащих.

Как сообщает портал actualnews.org, инцидент произошёл 6 ноября на территории аэропорта Уоттишем в Саффолке.

Экипаж вертолёта проводил тренировочный полёт. В результате допущенной ошибки по группе военнослужащих был открыт огонь из 30-миллиметровой пушки M230. Отмечается, что это произошло в результате самосрабатывания реализованного в технике механизма стрельбы. Орудие выпустило несколько десятков снарядов.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Британские вооружённые силы инициировали проверку по данному факту.