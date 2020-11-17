Стоящий на вооружении британской армии вертолёт AH-64 Apache открыл огонь по группе своих военнослужащих.
Как сообщает портал actualnews.org, инцидент произошёл 6 ноября на территории аэропорта Уоттишем в Саффолке.
Экипаж вертолёта проводил тренировочный полёт. В результате допущенной ошибки по группе военнослужащих был открыт огонь из 30-миллиметровой пушки M230. Отмечается, что это произошло в результате самосрабатывания реализованного в технике механизма стрельбы. Орудие выпустило несколько десятков снарядов.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Британские вооружённые силы инициировали проверку по данному факту.
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