В Челябинске во время взрыва в цеху по производству пластиковых окон погибли двое людей.
Как сообщает "Интерфакс", взрыв и пожар произошли в производственном помещении 17 ноября. В момент происшествия в цеху находились шесть человек, двое из них погибли. Ешё трое получили различные повреждения.
Отмечается, что площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Во время пожара произошёл частичный обвал крыши. В 18:36 по местному времени пожар был потушен.
По предварительной версии, пожар произошёл из-за возгорания в помещении газовой котельной.
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