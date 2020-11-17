В Челябинске при взрыве на заводе погибли два человека

В Челябинске во время взрыва в цеху по производству пластиковых окон погибли двое людей.

Как сообщает "Интерфакс", взрыв и пожар произошли в производственном помещении 17 ноября. В момент происшествия в цеху находились шесть человек, двое из них погибли. Ешё трое получили различные повреждения.

Отмечается, что площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Во время пожара произошёл частичный обвал крыши. В 18:36 по местному времени пожар был потушен.

По предварительной версии, пожар произошёл из-за возгорания в помещении газовой котельной.