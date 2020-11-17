Священник из "Дома-2" ранил ножом паломника храма

Бывший священник и экс-участник "Дома-2" 33-летний Вальтер (Василий) Соломенцев напал с ножом на паломника Саввино-Сторожевского ставропигиального мужского монастыря.

Как сообщает "Московский комсомолец", пострадавший пояснил, что с распивал с Соломенцевым спиртное и в какой-то момент у них возник конфликт, в ходе которого экс-священник ударил прихожанина ножом. Пострадавший был доставлен в больницу Звенигорода.

Пострадавший не хотел писать заявление в полицию, пояснив, что это было бы "не по-христиански", однако правоохранители дело уже возбудили, и закрыть его можно будет только после подписания документов о примирении сторон.