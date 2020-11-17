Мужчина до смерти избил знакомого за испачканную одежду сына

В Сочи мужчина до смерти избил своего знакомого из-за того тот испачкал одежду его сына.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в посёлке Алексеевском 30 октября. В этот день 45-летний сочинец пришёл в гости к знакомому, и они стали распивать спиртное.

В какой-то момент между мужчинами возник конфликт из-за того, что гость испачкал одежду сына хозяина дома. Во время конфликта отец ребёнка нанёс мужчине несколько ударов по голове. После этого потерпевший отправился домой, но в пути почувствовал себя плохо.

Прохожие вызвали пострадавшему скорую, мужчину госпитализировали. Днём 5 ноября он скончался от полученных повреждений.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело, он заключён под стражу.