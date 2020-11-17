В Петербурге египтянина подозревают в надругательстве над школьницей

В Санкт-Петербурге задержали египтянина, который подозревается в надругательстве над школьницей.

Как сообщает портал inforeactor.ru, о преступлении в отношении несовершеннолетней 11 ноября в полицию сообщил её отец.

Мужчина рассказал, что его 16-летнюю дочь неизвестный мужчина позвал в хостел на Невском проспекте, где надругался над ней.

Оперативники задержали 37-летнего подозреваемого неподалёку от хостела, о котором рассказал отец девочки. В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания, в отношении него возбуждено уголовное дело.

По некоторым данным, египтянин приехал в Петербург с частным визитом в марте этого года.