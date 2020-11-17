Горе-бизнесмен заплатит миллион за попытку продать атомную подлодку

Попытка подзаработать на продаже частей атомной подводной лодки обернулась для приморского бизнесмена крупным штрафом и условным сроком. Приморский бизнесмен, чье имя не называется, хотел улучшить финансовое положение с помощью продажи деталей подлодки китайским коллегам.

Неудавшегося бизнесмена при содействии таможенной службы задержали сотрудники ФСБ в июне 2020 года. В качестве товара на продажу был "металлолом" весом в 106 тонн, который на проверку оказался деталями снятой со службы субмарины.

В итоге суд решил, что предприниматель должен расстаться с суммой в 1 млн. Также мерой наказания для него стали три года условного срока. В России для продажи таких материалов требуется специальная лицензия, которая выдается исключительно госорганизациям, имеющим внешнеторговые сделки.