Попытка подзаработать на продаже частей атомной подводной лодки обернулась для приморского бизнесмена крупным штрафом и условным сроком. Приморский бизнесмен, чье имя не называется, хотел улучшить финансовое положение с помощью продажи деталей подлодки китайским коллегам.
Неудавшегося бизнесмена при содействии таможенной службы задержали сотрудники ФСБ в июне 2020 года. В качестве товара на продажу был "металлолом" весом в 106 тонн, который на проверку оказался деталями снятой со службы субмарины.
В итоге суд решил, что предприниматель должен расстаться с суммой в 1 млн. Также мерой наказания для него стали три года условного срока. В России для продажи таких материалов требуется специальная лицензия, которая выдается исключительно госорганизациям, имеющим внешнеторговые сделки.
"Данная компания-экспортер не относится к числу таких организаций, в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству России за лицензией не обращалась и умышленно заявила заведомо недостоверные сведения о товаре", — отметил замначальника Дальневосточной оперативной таможни Дмитрий Полулях.
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