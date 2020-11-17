Участковый терапевт пришла на вызов к умершему от ковида мужчине

В Новосибирске участковый врач прибыла на вызов к мужчине, который ранее умер от коронавируса.

Как сообщают "Аргументы и факты", об инциденте в соцсетях рассказал сын скончавшегося мужчины. Мужчина пояснил, что его отцу было 48 лет, на протяжении всей жизни он болел крайне редко. Однако, заболев коронавирусом, прожил всего две недели.

Во время болезни 7 ноября в состоянии мужчины наметились некоторые улучшения, однако, уже на следующий день ему стало значительно хуже. Семья больного множество раз вызывала скорую помощь, но мужчину госпитализировали только 10 ноября, а спустя два дня новосибирец скончался в реанимации.

Сын умершего утверждает, что его отца не учли в статистике по ковид, а в качестве официальной причины смерти назвали пневмонию.

В понедельник, 16 ноября, домой к семье покойного пришла участковый терапевт и сказала: "Скрипников Вадим Михайлович?". То есть, врач прибыла к уже умершему пациенту.

В своем посте в соцсетях сын скончавшегося мужчины недоумевает, насколько неорганизованна работа медиков, если они приходят на вызовы к людям, которых уже нет в живых.