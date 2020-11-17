Украинский военный попытался надругаться над несовершеннолетней

На Донбассе военнослужащий украинской армии попытался надругаться над несовершеннолетней девочкой.

Инцидент произошел 15 ноября в подконтрольном украинской армии посёлке Селидово. Как сообщает "Комсомольская правда", в этот день утром девочка проводила на работу мать и возвращалась домой. В какой-то момент она заметила, что за ней следует мужчина в камуфляжной форме.

Несовершеннолетняя зашла в подъезд, но войти в свою квартиру она не успела. Военный догнал её и попытался надругаться. На помощь девочке пришла её бабушка, которой потерпевшая успела позвонить. Закончить преступление нападавшему не удалось.

Отмечается, что в момент совершения преступления 32-летний военнослужащий был пьян. В настоящее время он задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.