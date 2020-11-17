В Тюмени ребёнка высадили из маршрутки из-за отсутствия денег на карте

В Тюмени школьника выгнали из маршрутки на мороз из-за того, что на его карте не хватило денег для оплаты проезда.

Инцидент произошёл 16 ноября. Водитель высадил 11-летнего школьника на проезжую часть, в то время как автобус стоял в пробке.

Портал vestniksr.ru, мать ребёнка обратилась с заявлением в правоохранительные органы с требованием разыскать и привлечь к ответственности водителя маршрутки.

В настоящее время местные правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личность водителя.