На Чукотке при переходе реки затонул вездеход с четырьмя рыбаками

На Чукотке во время пересечения реки затонул вездеход, на котором находились четыре рыбака.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл на реке Глубокая. Троим мужчинам удалось спастись, один из рыбаков, предположительно, погиб.

Мужчины выехали из поселка Беринговский 14 ноября и отправились на рыбалку. После аварии трое спасшихся рыболовов обратились в экстренные службы с просьбой о помощи в поисках их пропавшего товарища. На место была направлена поисковая группа, в составе которой работают полицейские, волонтёры и сотрудники МЧС.