Полицейских отправили искать снежного человека после сообщения горожан

В США полицейские отправились на поиски снежного человека после того, как жители одного из городов сообщили, что видели мифическое существо у дороги.

Как сообщает ren.tv, инцидент произошёл в штате Калифорния, в городе Скоттс-Вэлли. Местные жители сообщили в полицию о том, что видели у дороги некое существо, напоминающее снежного человека.

Стражи порядка отправились на место и действительно встретили там снежного человека. Но бутафорского. Оказалось, что на дороге находилась фигура бигфута, которая неделей ранее была украдена из из Музея снежного человека в Фелтоне.

Отмечается, что статуя в высоту достигает 120 сантиметров и весит 79 килограммов.