Во Владимирской области введён режим ЧС из-за разлива мазута

Во Владимирской области введён режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на месте схода вагонов.

Как сообщает ТАСС, площадь мазутного пятна на месте аварии составляет составляет 12,5 тысяч квадратных метров.

Инцидент произошёл на перегоне Новки-1 — Тереховицы Горьковской железной дороги во Владимирской области. С рельсов сошли 35 вагонов грузового состава. В настоящее время последствия аварии ликвидируют около 300 человек.

Специалисты МЧС провели пенную атаку для того, чтобы предотвратить возгорание нефтепродуктов.

"Коммерсантъ" со ссылкой на региональное управление МЧС сообщает, что в связи с аварией в области был введён режим ЧС. По информации издания, в результате происшествия погиб сотрудник РЖД.

Повреждены два железнодорожных пути, в расписание поездов внесены корректировки.