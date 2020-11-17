Медики спасли мужчину, сердце которого не билось 45 минут

В США медики вернули к жизни мужчину, сердце которого остановилось и не билось в течение 45 минут.

В горах национального парка Маунт-Рейнир 7 ноября во время похода пропал Майкл Кнапински. Спасатели нашли его без сознания только на следующий день, и мужчина был направлен в центр Харборвью в Сиэтле.

Как сообщает РИА "Новости", в отделении неотложной помощи у мужчины остановилось сердце. Медики рассказывают, что пострадавшего подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации и дали ему искусственное дыхание, что позволило запустить сердце мужчины. Оно не билось 45 минут. Врачи утверждают, что мужчина буквально вернулся с "того света".

Сам пациент, придя в себя, рассказал, что ему стало плохо, и в таком состоянии он попытался спустится с горы, после чего, вероятно, потерял сознание и упал. Кнапински поблагодарил врачей медицинского центра за спасение своей жизни.