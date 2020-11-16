В Петербурге в пригородном поезде умер пассажир

В Санкт-Петербурге в пригородной электричке скончался пассажир. Поезда до Балтийского вокзала идут с опозданием.

Как сообщает "Комсомольская правда", инцидент произошёл утром 16 ноября. Одному из пассажиров пригородного поезда стало плохо, машинист остановил состав в Петергофе, где ожидалось прибытие бригады скорой помощи. Отмечено, что ждать медиков пришлось около 40 минут.

Прибыв на место, медики констатировали смерть мужчины. После этого состав простоял на станции ещё около 20 минут, ожидая приезда полицейских. Когда тело скончавшегося пассажира забрали, поезд выдвинулся со станции с опозданием более часа. Кроме того, за ним стояли ещё четыре электрички, нагнавшие его по пути.