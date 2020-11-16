В Ингушетии был застрелен местный житель. Причиной убийства могла стать кровная месть.
Как сообщает РИА "Новости", преступление было совершено утром 16 ноября на улице Комсомольской в городе Сунже. Отмечено, что потерпевший скончался на месте происшествия, а стрелявшие скрылись на автомобиле ВАЗ.
По информации ren.tv, с места были изъяты 63 гильзы от травматического оружия и пистолета Макарова.
Также сообщается, что убит был Ислам Полонкоев. Отмечается, что в декабре прошлого года между тейпами Евлоевых и Полонкоевых произошёл конфликт из-за земельного вопроса. Тогда в результате потасовки, в которой участвовали около 40 человек, один погиб и шестеро получили ранения.
После столкновения представители тейпа Полонкоевых выразили сожаление о произошедшем и смерти Асланбека Евлоева.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.