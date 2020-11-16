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В Петербурге нашли закопанный по шею труп женщины

В Санкт-Петербурге обнаружено закопанное по пояс тело женщины. По некоторым данным, её могли закопать ещё живой.

Как сообщает ТАСС, признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было.

Труп обнаружил мужчина на территории Юнтоловского заказника в Приморском районе города. Сообщается, что женщину могли оглушить и закопать в землю ещё живой.

В настоящее время оперативники выясняют все обстоятельства гибели женщины и её личность.

"Российская газета", сообщает, что погибшей было около сорока лет.

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